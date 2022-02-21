Украинская армия вторглась в Россию, но была отброшена

21 фев. 15:53

Военные РФ уничтожили украинские БМП, перешедшие украинскую границу, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время перестрелки границу пересекли две боевые машины ВСУ с целью эвакуировать диверсантов. Обе машины были подбиты.

В результате инцидента пятеро солдат ВСУ Украины уничтожены.