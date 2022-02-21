МИД Латвии призвал ввести санкции против "Северного потока-2"

21 фев. 15:27

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что против России необходимо ввести санкции, которые должны применяться к проекту "Северный поток-2", а также к финансовому сектору.

С таким призывом он выступил на заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает ТАСС.

"Мы считаем, что Россия заслуживает осуждения за свои агрессивные и деструктивные действия, преднамеренную эскалацию ситуации в регионе и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал глава латышского внешнеполитического ведомства в интервью агентству LETA.