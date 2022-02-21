Март в Центральной России начнется морозами

21 фев. 15:26

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской части России оттепель вскоре сменится похолоданием, пишет "Интерфакс".

"Предварительно, существует вероятность, заметная, что в первой половине марта температура будет понижаться до минус 10-13 градусов ночью. В этом нет ничего удивительного, это нормальное, типичное явление", - заявил Вильфанд.

Текущая очень теплая погода связана с переносом теплых воздушный масс Атлантики. В ближайшие дни в Москве прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер.

23 февраля днем ожидается до плюс четырех градусов - это на 7-9 градусов выше нормы и соответствует апрельским показателям.

"Во второй половине недели, начиная с четверга, - прояснение, солнышко. Ночные температуры будут заметно понижаться, поскольку будет происходить выхолаживание подстилающей поверхности. И уже во второй половине недели, в ночь на четверг, на пятницу, температуры с легким морозцем, до -3 до -8. А в пятницу до -10. Дневные температуры будут от 0 до +2", - предупреждает синоптик.

К выходным таяние снега в столичном регионе остановится.