Путин и Алиев договорятся о союзничестве

Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

"22 февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что главы государств также обсудят реализацию Трехсторонних заявлений по Карабаху. Кроме того, президенты двух стран подпишут декларацию о союзническом взаимодействии.

"По итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень", - добавили в пресс-службе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, и Россия, и Азербайджан заинтересованы в союзничестве. "Я думаю, это обоюдное стремление. Укрепляется весь спектр политических, экономических, военно-технических и культурных связей между Москвой и Баку. Де-факто Азербайджан является надежным стратегическим союзником РФ. Данный факт будет теперь закреплен в соответствующих политических документах, которые планируется подписать по итогам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву", - прежде всего сказал он.



"У нас нет абсолютно никаких проблем в наших взаимоотношениях. Успешно реализуется весь комплекс связей по всем направлениям. Безусловно, очень важно, что благодаря позиции России было подписано Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и последующие конкретизирующие документы в Москве 11 января 2021 года и дв Сочи 26 ноября 2021 года. Россия поддерживает территориальную целостность Азербайджана, никогда не ставила этот вопрос под сомнение. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее были разблокированы транспортные коммуникации в регионе, был реализован в полном объеме Зангезурский транспортный коридор и начался практический процесс делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы", - напомнил Игорь Коротченко.



"Президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева связывают отношения уважения и дружбы, между ними существует взаимная приязнь, а для политики это чрезвычайно важно, между лидерами даже близких государств так бывает далеко не всегда. Поэтому неудивительно, что союзнические отношения между Россией и Азербайджаном теперь будут закреплены юридически. Мы приветствуем этот процесс, цель которого – укрепить наши отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул главный редактор журнала "Национальная оборона".



"Российское экспертное сообщество приветствует предстоящий визит президента Ильхама Алиева в Москву. Мы видим в его лице одного из крупных международных политиков. От Азербайджана сегодня в решающей степени зависит ход целого ряда международных вопросов. Азербайджан укрепил свой авторитет на мировой арене в результате победы в Карабахской войне, которая привела к капитуляции Армении и восстановлению территориальной целостности Азербайджана, оставив в прошлом армяно-азербайджанский конфликт. Безусловно, данный визит послужит на благо мира, стабильности в регионе, а также позитивно повлияет на международную обстановку в мире", - заключил Игорь Коротченко.