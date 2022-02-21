Преступников, "обложивших данью" таксистов, задержали в Самарканде

21 фев. 14:58

Членов преступной группировки из Самарканда задержали за вымогательство денег у таксистов, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Семеро жителей Самарканда, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, угрожая насилием, вымогали у таксистов, работающих по маршрутам "Самарканд - Бухара" и "Самарканд - Навои", деньги. У водителей, постоянно занимающихся извозом, собирали по $300-500, а у случайных водителей – от 30 тыс до 50 тыс сумов", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что злоумышленники при помощи нанятых спортсменов избивали таксистов, которые не собирались делиться своей выручкой.

Подчеркивается, что двое главарей банды были задержаны с поличным. Против них возбудили уголовное дело.