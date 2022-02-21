Генконсульство России в Одессе приостановило прием граждан

21 фев. 14:47

Российское генконсульство в Одессе приостанавливает запись на прием граждан, срочные вопросы предлагается решать в консульском отделе в Киеве.

"В связи c оптимизацией штата генерального консульства России в Одессе, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В генконсульстве добавили, что "в случае необходимости срочно подать документы на совершение какого-либо консульского действия" следует обращаться в консульский отдел посольства России в Киеве.