В Киргизии может открыться филиал российского миграционного центра

21 фев. 14:31

Власти Киргизии предлагают России открыть в Бишкеке филиал многофункционального миграционного центра.

"Направлено предложение российской стороне открыть представительство такого центра в Бишкеке", - сообщил в понедельник замглавы МИД страны Азизбек Мадмаров во время заседания парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша (парламента).

Представитель МИД Киргизии отметил, что открытие миграционного центра существенно облегчит условия пребывания киргизских трудовых мигрантов на территории России. В центрах для мигрантов в РФ трудовые мигранты из Киргизии сталкиваются с большими очередями и не могут пройти медицинский осмотр.

"Мы также обратились к российской стороне с просьбой освободить наших граждан от ответственности в случае, если они не успеют пройти медицинское освидетельствование в установленный срок", - добавил Мадмаров.