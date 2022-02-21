Российская молодежь против приема беженцев из Донбасса

21 фев. 14:11

Опрос ВЦИОМ показал, что 14% россиян не поддерживают прием жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, эвакуированных в регионы России.

В целом россияне "поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)". Против выступили 13% респондентов, чаще всего это граждане 18-34 лет.

Напомним, с пятницы в Россию были эвакуированы свыше 60 тыс человек, правительство РФ выделило на выплаты беженцам 5 млрд рублей.

Каждому беженцу будет выдаваться 10 тыс рублей. Большинство (75%) россиян поддерживают выплаты эвакуированным жителям Донбасса из российского бюджета. Противниками таких выплат оказались 18% россиян.