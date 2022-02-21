Северная Осетии начнет принимать беженцев из Донбасса

21 фев. 13:59

Северная Осетия готовится принять беженцев из Донбасса. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Лариса Туганова.

По ее словам, республика примет в два этапа 1 тыс человек. "В субботу мы отправили письмо, подтверждающее готовность принять в два этапа на территории республики 1000 человек. С марта - 500 человек, в том числе санаторий "Тамиск" - 200, санаторий "Осетия" - 80, санаторий "Юность" - 120 и санаторий "Фиагдон" - 100 человек, - поведала зампред правительства.

Она отметила, что в июне еще 400 человек сможет принять турбаза "Урдсон". "И 100 мы обозначили резервных, с условием, что мы подключим еще учреждения, и, наверное, районные администрации как-то откликнутся", - пояснила Туганова.

Она также поведала, что учреждения проверят на предмет безопасности. "С завтрашнего дня эти учреждения будут проверены на предмет безопасности, если будут какие-то замечания, они должны быть устранены, и с 10 марта обозначена дата заезда", - цитирует зампреда правительства РИА Новости.