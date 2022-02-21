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Северная Осетии начнет принимать беженцев из Донбасса

Северная Осетии начнет принимать беженцев из Донбасса

Северная Осетия готовится принять беженцев из Донбасса. Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Лариса Туганова.

По ее словам, республика примет в два этапа 1 тыс человек. "В субботу мы отправили письмо, подтверждающее готовность принять в два этапа на территории республики 1000 человек. С марта - 500 человек, в том числе санаторий "Тамиск" - 200, санаторий "Осетия" - 80, санаторий "Юность" - 120 и санаторий "Фиагдон" - 100 человек, - поведала зампред правительства.

Она отметила, что в июне еще 400 человек сможет принять турбаза "Урдсон". "И 100 мы обозначили резервных, с условием, что мы подключим еще учреждения, и, наверное, районные администрации как-то откликнутся", - пояснила Туганова.

Она также поведала, что учреждения проверят на предмет безопасности. "С завтрашнего дня эти учреждения будут проверены на предмет безопасности, если будут какие-то замечания, они должны быть устранены, и с 10 марта обозначена дата заезда", - цитирует зампреда правительства РИА Новости.

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