В Австрии предупредили Россию о многолетних проблемах с Европой в случае эскалации на Украине

21 фев. 13:54

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг предупредил, что в случае военной агрессии России против Украины отношения Европы и РФ будут отягощены на многие годы. Об этом он сказал перед заседанием министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

"Ужасный факт, что мы сейчас думаем над тем, что в случае военной агрессии отношения Европы и России будут затруднены на многие годы и десятилетия. Рационально трудно понять те действия [России], которые мы наблюдаем сейчас", - цитирует Шалленберга.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства также напомнил, что санкции ЕС против России будут введены только в качестве реакции на возможную агрессию в отношении Украины и не будут вводиться заранее в качестве превентивной меры.