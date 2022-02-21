Льготы на морские месторождения могут распространиться на Каспий

21 фев. 13:33

В Госдуму внесен законопроект о расширении льготного налогового режима на месторождения в Каспийском море.

"Проектом федерального закона предусматривается распространение действия налогового режима для новых морских месторождений на морское месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на дату до 1 января 2016 года и которое расположено полностью в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря", - следует из документа.

Ранее к новым месторождениям на Каспии применялась особая формула расчета ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть, но в рамках процедуры лицензирования участков недр месторождения они не подпадают под периметр применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), говорится в пояснительной записке к законопроекту.