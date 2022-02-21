В США убили гражданку Казахстана

21 фев. 13:11

Гражданка Казахстана умерла в результате пулевого ранения в США, сообщает пресс-служба МИД республики.

"16 февраля текущего года в городе Сент-Пол штата Миннесота при невыясненных обстоятельствах была убита гражданка Республики Казахстан. По информации, предоставленной местной полицией, наша соотечественница скончалась в собственном автомобиле от пулевого ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится расследование по данному инциденту, подозреваемый в совершении преступления находится под стражей.