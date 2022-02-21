Российские ученые разработали самодезинфицирующиеся маски

21 фев. 13:04

Российские ученые совместно с чешскими коллегами создали волокна с серебром и медью, их будут использовать для самодезинфицирующихся фильтров в масках для защиты от коронавируса.

"Группа ученых из НИТУ "МИСиС", НИИ клинической и экспериментальной лимфологии и НИИ вирусологии РАН и Центрально-Европейского технологического института (Брно, Чехия) разработали новые материалы на основе биоразлагаемых нановолокон, содержащих серебро или медь", - сообщили в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

Уникальные нанопористые волокна с антибактериальными свойствами позволят предотвратить заражение, защитят органы дыхания от вирусов.

Ученые отмечают, что данный материал значительно лучше пропускает воздух по сравнению с хирургическими масками.

"По словам разработчиков, высокая противовирусная активность нановолокон с медью открывает прекрасную возможность для подготовки недорогих самодезинфицирующихся материалов для защиты от COVID-19", - отметили в пресс-службе.

Согласно грубой оценке, изготовление одной такой маски обойдется в $0,28.