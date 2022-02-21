Медики из Москвы помогут коллегам в Северной Осетии

21 фев. 12:57

Бригада медиков из Москвы прибыла в Северную Осетию для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, проинформировали в пресс-службе Минздрава республики.

Сообщается, что в составе бригады восемь специалистов – анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, педиатр и медицинские сестры-анестезисты. "Возглавляет группу заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ "ГКБ им. А. К. Ерамишанцева ДЗМ" Константин Покровский, который ранее уже посещал Северную Осетию в составе консультативной медицинской бригады", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что медики будут оказывать методическую и практическую помощь республиканским коллегам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время в стационарах Северной Осетии лечатся 806 человек.