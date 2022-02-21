Кочарян и Саргсян объявлены Азербайджаном в международный розыск

Начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев сообщил о том, что бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян были привлечены Азербайджаном к уголовной ответственности и объявлены в розыск за разжигание межнациональной розни между азербайджанцами и армянами.

Он напомнил, что с февраля 1988 года злоумышленники для разжигания национальной вражды и ненависти между азербайджанским и армянским народами организовывали собрания работников армянской национальности в организациях и учреждениях Ханкенди.

Тагиев напомнил, что как Саргсян, так и Кочарян заявляли о том, что Карабах принадлежит армянам, а соответственно населять его территории должны исключительно представители армянской национальности. Кроме того, экс-лидеры Армении призывали к насильственному выселению азербайджанцев и поджогу их домов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, преступники должны понести наказание за свои злодеяния.



Общество в Азербайджане требует, чтобы справедливость была восстановлена и военные преступники ответили за свои преступления. В мире так много симпатий к Армении, при этом никто толком так и не осудил злодеяния, осуществленные Кочаряном, Саргсяном и их приспешниками в отношении азербайджанского народа в Карабахе и прилегающих к нему районах, где азербайджанцев либо убивали, либо вынуждали бросить все и бежать. Даже для такой немаленькой республики, как Азербайджан, количество пострадавших от действий преступников очень большое", - прежде всего сказал он.



"Близится 30-летняя годовщина массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы, и за него тоже так и никто и не ответил до сих пор. К сожалению, даже у нас, в России, мало кто хочет слышать об этом акте геноцида. У азербайджанского общества вполне естественно есть запрос на то, чтобы призвать к ответу организаторов и исполнителей геноцида в Ходжалы. А это и Кочарян, и Саргсян, их карабахский клан. И теперь, когда есть уголовное дело и собираются материалы, эти люди уже не смогут просто так свободно ездить по миру. В любом случае им придется опасаться делать какие-то передвижения за рубежом, поскольку они могут быть задержаны. Более того, не исключено, что их задержат и в самой Армении, тайно, и вывезут в Азербайджан", - обратил внимание Александр Перенджиев.



"Бывали случаи, когда арестовали тех, кто приезжал в Москву. Возможно, Азербайджан добьется ареста Кочаряна и Саргсяна в случае поездки в Россию, по крайней мере, я бы не стал выражать уверенность, что Москва их не тронет. Даже в Иране теперь их могут задержать и передать Баку. Так что вне Армении они точно перестанут чувствовать себя в безопасности", - заключил военный политолог.