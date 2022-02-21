В Кремле сообщили о планируемых контактах глав МИД России и Франции

21 фев. 12:49

В ближайшее время возможны контакты между министрами иностранных дел России и Франции Сергеем Лавровым и Жан-Ив Ле Дрианом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров - министров иностранных дел. Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сегодня глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что днем 21 февраля планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. "В Брюсселе я проинформирую 27 коллег в ЕС о наших недавних обменах мнениями с Россией, Украиной и Соединенными Штатами… Сегодня днем ​​я поговорю с моим российским коллегой Лавровым", - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.