Пещера "Таврида" в Крыму впервые откроется доля туристов

21 фев. 12:45

В начале туристического сезона 2022 года в Крыму для туристов будет открыт научный спелео-палеонтологический комплекс "Пещера "Таврида".

"Мы разработали несколько типов экскурсий: для взрослых и детей, студентов и ученых. Продолжительность маршрута составит около 500 метров, экскурсия будет длиться порядка 50-60 минут. Группы по 15 человек будут проходить 11 смотровых точек с экспозициями из останков древних животных, горных пород и минералов", - рассказал спелеолог, старший преподаватель Крымского федерального университета (КФУ) Геннадий Самохин.

Пещера "Таврида" будет принимать до 400 туристов в день.

"Рассматриваем возможность сделать в пещере дополненную реальность - 3D-mapping, чтобы при помощи проекции на стены показать, как формировала пещеру вода, как затем передвигались в этом пространстве древние животные", - сообщил директор комплекса "Пещера Таврида" Сергей Грещенко.

Пещера была обнаружена при строительстве федеральной трассы в Крыму в 2018 году. В ней ученые нашли тонны костей древних животных - слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов, грызунов, живших в Крыму до наступления ледникового периода.

Пещера находится в районе поселка Зуя в Белогорском районе. На данный момент в пещере разведано около 1,5 км ходов.