Майские праздники россияне проведут в Турции

21 фев. 12:30

По данным АТОР, на майские праздники россияне активнее всего бронируют путевки в Турцию.

"По объемам продаж турпакетов на майские праздники сейчас лидирует Турция. Ее доля в продажах на указанные даты составляет от 70% до 45%", - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Вторым по популярности направлением на майские является Египет, третьим - Россия.

Больше половины путевок в Турцию на майские оформляют семьи с детьми.

С начала пандемии отдых в Турции в среднем подорожал на 20%, в Египет - на 25%, в Грецию - на 30%, в ОАЭ - на 42%. Дешевле стали туры на Кипр и на Мальдивы.