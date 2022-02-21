Майские праздники россияне проведут в Турции

По данным АТОР, на майские праздники россияне активнее всего бронируют путевки в Турцию.
"По объемам продаж турпакетов на майские праздники сейчас лидирует Турция. Ее доля в продажах на указанные даты составляет от 70% до 45%", - сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Вторым по популярности направлением на майские является Египет, третьим - Россия.
Больше половины путевок в Турцию на майские оформляют семьи с детьми.
С начала пандемии отдых в Турции в среднем подорожал на 20%, в Египет - на 25%, в Грецию - на 30%, в ОАЭ - на 42%. Дешевле стали туры на Кипр и на Мальдивы.