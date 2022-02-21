Северная Осетия готова принять жителей ЛНР и ДНР

21 фев. 12:12

Северная Осетия в марте готова принять первых 500 жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщила вице-премьер республики Лариса Туганова

"В марте мы сможем принять 500 человек: в санатории "Тамиск" - 200 человек, в санатории "Осетия" - 80 человек, в санатории "Юность" - 120, еще 100 человек - в санатории "Фиагдон". С июня мы подключим пансионат "Урсдон" и разместим еще 500 человек", - сказала она в ходе аппаратного совещания.

Кроме того, в Северной Осетии при правительстве будет создан оперативный штаб по организации приема жителей ДНР и ЛНР.