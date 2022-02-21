РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские боевики дважды атаковали азербайджанских военных в Карабахе

Армянские боевики дважды атаковали азербайджанских военных в Карабахе

Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении села Шушакенд Ходжалинского района и села Тагаверд Ходжавендского района.Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что армянские вооруженные отряды совершали обстрелы с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Позиции в направлении села Шушакенд были обстреляны 20 февраля в 20:50, а села Тагаверд - 21 февраля в 01:15.

В результате ответных мер, принятых азербайджанскими военными, противник был подавлен.

1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version