Армянские боевики дважды атаковали азербайджанских военных в Карабахе

21 фев. 12:09

Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении села Шушакенд Ходжалинского района и села Тагаверд Ходжавендского района.Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что армянские вооруженные отряды совершали обстрелы с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. Позиции в направлении села Шушакенд были обстреляны 20 февраля в 20:50, а села Тагаверд - 21 февраля в 01:15.

В результате ответных мер, принятых азербайджанскими военными, противник был подавлен.