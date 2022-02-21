Украина снова потребовала летальное оружие у партнеров

21 фев. 12:08

Украина в очередной раз обратилась ко всем своим международным партнерам с просьбой пополнить резервы страны средствами обороны, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Мы активно работаем над тем, чтобы пополнить резервы летального и оборонительного вооружения. Мы обратились ко всем странам, даже к тем, кто не хочет нам поставлять летальное оружие, с просьбой помочь быстро пополнить наши резервы средств защиты", - сказал глава украинского военного ведомства.

Далее Рещников выразил уверенность в том, что политико-дипломатический путь решения ситуации вокруг его страны не исчерпан.