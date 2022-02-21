Стало известно, владеет ли Токаев счетами в швейцарском банке

21 фев. 12:02

У Касым-Жомарта Токаева и его семьи отсутствуют зарубежные счета и недвижимость, о которых пишут в СМИ, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью", - написал он в Facebook.

Также Уали заявил, что экс-супруга казахстанского лидера Надежда Токаева "никогда не владела указанными в публикации счетами", а его 38-летний сын Тимур является предпринимателем.

"Эта фейковая информационная атака на главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру", - добавил пресс-секретарь.