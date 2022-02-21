Саакашвили приедет на заседание суда по делу о событиях 7 ноября

21 фев. 11:59

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет присутствовать на заседании Тбилисского городского суда по делу о событиях 7 ноября.

Оно состоится в понедельник в 14:00 по местному времени (13:00 мск).

Параллельно с заседанием во дворе суда пройдет акция сторонников Саакашвили, передает "Грузия Online".

Государственное обвинение вменяет Михаилу Саакашвили массовый разгон митингующих 7 ноября 2007 года, вторжение в телекомпанию "Имеди" и завладение принадлежащим Бадри Патаркацишвили имуществом преступным путем.

Экс-глава государства обвиняется в превышении служебных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму 12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.