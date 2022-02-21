Коронавирус в России пошел на спад

21 фев. 11:50

За минувшие сутки в России выявили 152 337 новых случаев коронавируса. Москва по количеству новых заболевших не входит в топ-5 регионов, Подмосковье опустилось на 17-е место.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Санкт-Петербурге - 9 043, Красноярском крае - 5 297, Пермском крае - 5 093. В Москве заразились 4 997 человек, в Московской области - 2 906, в Краснодарском крае - 2 047, в Ставропольском крае - 1 390, в Крыму - 1 181, в Адыгее - 540, в Дагестане - 535 в Кабардино-Балкарии - 493, в Карачаево-Черкессии - 193, в Северной Осетии - 190, в Ингушетии - 167, в Чечне - 97.

Общее число инфицированных превысило 15,5 млн и составило 15 522 756 человек.

Госпитализированы за сутки 8 835 человек, на 14,82% меньше, чем накануне. За сутки выздоровели 127 494 человека, за все время - 12 492 732 человека.

Умерли за сутки 735 пациентов, с начала пандемии - 346 235.