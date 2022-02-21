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В МИД заявили, что Россия не планирует признавать талибов

В МИД заявили, что Россия не планирует признавать талибов

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что в настоящее время речь о признании Москвой движения "Талибан" (запрещено в РФ) не идет.

Он также подчеркнул, что Россия поддерживает создание коалиционного руководства в Афганистане с участием всех политических сил республики.

"О признании "Талибана"* речь не идет, постольку поскольку мы выступаем за инклюзивность процесса и создания коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана", - сказал Богданов на ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

 

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