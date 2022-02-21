В МИД рассказали о российской концепции по Персидскому заливу

21 фев. 11:48

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в своем обращении к участникам XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", что включает в себя российская концепция безопасности в Персидском заливе.

Текст обращения зачитал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

"Обновленная версия нашей инициативы сфокусирована на принятии долгосрочной программы совместных действий по укреплению региональной стабильности", - отметил Лавров.

Он пояснил, что это включает создание механизмов разрешения споров и урегулирования конфликтов, а также определения основных параметров будущей архитектуры межгосударственного взаимодействия в зоне Персидского залива. "Подготовленный российский проект документа предусматривает налаживание многосторонней координации в военно-политической сфере, завязывание экономических, гуманитарных, экологических и других связей", - сказано в послании.