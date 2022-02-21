Набережную Владикавказа ждет благоустройство

21 фев. 11:47

Благоустройство набережной реки Терек во Владикавказе начнется в будущем году, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, утончив, что на обновленной набережной появятся арт-пространства, современные зоны отдыха и детские площадки.

"Старт реконструкции запланирован на конец 2023 года. На первом этапе благоустроят участок набережной от Красногвардейского моста до Кировского", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данный вопрос обсуждался в Министерстве строительства РФ. Федеральное ведомство предложило включить проект по ремонту набережной в программу 100-летия со дня образования Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики.

Главная задача проекта – создать единое простарнство пространства, которое объединяло бы весь Владикавказ.