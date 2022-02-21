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Лавров и Чавушоглу встретятся в Анталье

Лавров и Чавушоглу встретятся в Анталье

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра Михаил Богданов.

Кроме того, Лавров примет участие в трехсторонней встрече стран-гарантов астанинского процесс по Сирии.

"В Анталье состоится двусторонняя встреча с участием нашего министра и трехсторонняя встреча министров иностранных дел - гарантов астанинского процесса", - сказал он на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", пишет РИА Новости.

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