Лавров и Чавушоглу встретятся в Анталье

21 фев. 11:34

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра Михаил Богданов.

Кроме того, Лавров примет участие в трехсторонней встрече стран-гарантов астанинского процесс по Сирии.

"В Анталье состоится двусторонняя встреча с участием нашего министра и трехсторонняя встреча министров иностранных дел - гарантов астанинского процесса", - сказал он на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", пишет РИА Новости.