Сертификат по антителам стало можно оформить на "Госуслугах"

21 фев. 11:33

С 21 февраля граждане России могут оформить на портале госуслуг медицинский сертификат по результатам теста на антитела к коронавирусу.

"Минцифры России запустило новый сервис. Теперь на "Госуслугах" (в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минздрава России от 12.11.2021 №1053н и вступающими в силу с 21.02.2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.

Оформить ковид-сертификат можно при наличии антител (иммуноглобулинов G), принимаются результаты с любым уровнем антител. Сертификат будет действовать шесть месяцев, его можно оформить только один раз. Оформление доступно только тем гражданам, кто раньше не получал сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Сдавать анализ необходимо только в лаборатории, которая передает результаты на портал госуслуг. "Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в личном кабинете на "Госуслугах" после подачи заявления", - пояснил замглавы Минцифры Олег Качанов.