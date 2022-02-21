ВОЗ: ковид может мутировать в сторону более тяжелых штаммов

21 фев. 11:31

Коронавируса инфекция очень сильно меняется, возможно появление как более легких, так и более тяжелых новых штаммов в случае его дальнейшей мутации, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Все возможно, но не нужно пугаться: это возможно с любым другим вирусом", - сказала она.

"С "омикроном" мы увидели, что что-то проходит лучше или легче, так сказать, на популяционном уровне, так что посмотри", добавила представитель ВОЗ, уточнив, что вирус , конечно, может мутировать в одну и другую сторону, передает ТАСС.