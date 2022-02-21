Жуков оценил перспективы Валиевой завоевать золото Олимпиады

21 фев. 11:27

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил потрясающее катание российской фигуристки Камилы Валиевой в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

"Я считаю, что на сегодняшний день она номер один в фигурном катании. Эта история ее не сломает. Уверен, что она еще будет олимпийской чемпионкой", - сказал он.

Далее Жуков отметил, что допинговый скандал с участием 15-летней спортсменки никак не повлиял на восприятие выступлений других фигуристов национальной команды ОКР.