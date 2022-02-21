Азербайджанские депутаты прибыли в Ереван

Депутаты парламента Азербайджана прибыли в Ереван для участия в заседаниях комитетов Парламентской ассамблеи Евронест.

В заседаниях, которые пройдут 22 февраля, Баку представят члены азербайджанской делегации в ПА Евронест Таир Миркишили и Солтан Мамедов.

Как отмечает пресс-служба Милли Меджлиса республики, парламентарии озвучат позицию азербайджанской стороны по вопросам, которые будут обсуждаться на заседании.

Отмечается, что на заседании планируется обсудить подготовленный Тахиром Миркишили документ "Столицы: экономическое развитие в условиях постковидных реалий".

Как отметил главный редактор "Вестника Кавказа" Андрей Петров, поездка азербайджанских депутатов в Армению является тестом на конструктивность политики армянских властей. "В том числе это тест на то, насколько команда Никола Пашиняна контролирует обстановку в стране. Не сдавшиеся националисты и реваншисты вполне могут пойти на провокацию в отношении гостей из Азербайджана, чтобы продемонстрировать и свою твердость спонсорам тюркофобии в Армении, и слабость официального правительства. Команда Пашиняна, в свою очередь, должна принять депутатов Милли Меджлиса как минимум в соответствии с протоколом, обеспечить им безопасность и условия для работы на ПА "Евронест", чтобы доказать настроенность Еревана на мир и стабильность, о которой власти так много говорят", - сказал он.



"Если поездка пройдет без эксцессов – а повестка парламентской ассамблеи сама по себе их не предполагает, то есть проблемы могут возникнуть только по вине принимающей стороны – она сможет стать важным событием на пути к полноценному урегулированию армяно-азербайджанских отношений, проверкой того, насколько в целом Армения может выполнять свои обязательства на практике и сдерживать деструктивные силы. Разумеется, визит депутатов Милли Меджлиса может быть использован Ереваном и для дальнейшего торга с Баку, поскольку любой акт исполнения обязательств пашиняновский режим рассматривает не как свой долг, а как уступку Азербайджану. Тем не менее, значимость подобных визитов трудно переоценить, поскольку власти и общества двух стран в целом должны контактировать и обязательно будут контактировать в будущем, когда отношения удастся нормализовать заключением мирного договора", - сообщил Андрей Петров.