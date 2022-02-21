Ночью Путин и Макрон провели еще один телефонный разговор

21 фев. 11:12

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели очередной телефонный разговор в ночь на понедельник.

"Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции", - рассказал в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ночная беседа состоялась по инициативе Макрона.

"Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", - сообщил Песков.

Он добавил, что президенты России и Франции "акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников".

Днем в воскресенье Макрон и Путин беседовали в течение 1 часа 45 минут. Лидеры двух стран договорились работать над организацией скорейшей встречи трехсторонней рабочей группы по Украине, информирует Елисейский дворец.