В Ташкенте украли семь цистерн с российским бензином

21 фев. 10:28

В столице Узбекистана преступная группа похитила семь цистерн с бензином АИ-95 из России.

По данным Главного управления обеспечения безопасности на транспорте в Узбекистане, цистерны с бензином были отправлены по железной дороге с нефтеперерабатывающего завода в Орске одному из предприятий в Ташкенте.

С прибывших в Ташкент цистерн злоумышленники срезали пломбы, а затем вскрыли люки и выкачали топливо. Бензин они увезли в автоцистернах для перевозки нефтепродуктов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере", преступникам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.