Хабиб рассказал о проблемах спортсменов из-за политической "суеты"

21 фев. 10:14

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что некоторые его партнеры по команде испытывают трудности с визами ввиду неблагоприятной политической обстановки в мире.

"В связи с политической суетой очень тяжело с визами. У Зубайры Тухугова та же проблема, что у Абубакара Нурмагомедова. Проблемы с визами. Умару Нурмагомедову должны уже одобрить. Если все будет хорошо, Тухугов может в апреле подраться", - сказал Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram.

Он также отметил, что Умару Нурмагомедову необходимо быть в Штатах за 10-11 дней до поединка. "Я не видел Умара полтора месяцев. Скоро он должен будет получить визу", - добавил Хабиб.