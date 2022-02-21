Свыше 60 тыс жителей Донбасса эвакуированы в Россию

21 фев. 10:07

В МЧС России сообщили, что на утро 21 февраля в РФ прибыли более 61 тыс жителей ДНР и ЛНР.

Донбасс в пятницу объявил эвакуацию мирного населения.

"По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тыс", - рассказал в понедельник врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Из Ростовской области беженцев поездами отправляют в другие российские регионы. За сутки было отправлено девять поездов. "Таким образом, география расширяется", - указал Чуприян.

Из федерального бюджета на выплаты беженцам из ДНР и ЛНР выделено 5 млрд рублей, выплаты в размере 10 тыс рублей уже получили более 1 тыс жителей Донбасса.