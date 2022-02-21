Морозы придут на восток Казахстана

21 фев. 10:00

Согласно прогнозам синоптиков, на северо-востоке Казахстана прогнозируется ухудшение погоды.

Так, в предстоящие трое суток южные регионы Казахстана все еще будут находиться под властью обширного антициклона, там сохранится погода без осадков, а в северных регионах страны ожидается снег, низовая метель, усиление ветра до 15-23 м/с. Кроме того, по всей республике прогнозируются туман и гололед.

"Если на севере и в центре Казахстана ночью сохранится погода в пределах 5-20 градусов мороза, то на востоке страны ожидается понижение температуры до 10-29 градусов мороза, на юге - от 5 градусов мороза до 5 градусов выше нуля, на западе страны столбики термометров понизятся до 0-10 градусов мороза", - приводит прогноз синоптиков Sputnik Казахстан.