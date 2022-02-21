Новая схема - мошенники дают россиянам "заработать"

21 фев. 9:47

В России мошенники, чтобы повысить доверие граждан, стали переводить деньги на карты будущих жертв, предупредил директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин, пишут "Известия".

"Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тыс рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках", - поделился Павлунин.

Получение денег усыпляет бдительность жертвы, у человека появляется чувство эйфории от успеха, после этого жертва переводит преступникам собственные деньги, пояснил эксперт.

О новой схеме мошенничества уже знают в таких финансовых организациях, как Мосбиржа, брокер БКС, ВТБ, ББР Банк.