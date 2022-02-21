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Крым собирает первую партию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Крым собирает первую партию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

В понедельник беженцам из Донбасса будет направлена первая партия гуманитарной помощи из Крыма.

"Сбор организован общекрымский… и первая партия будет отправлена уже сегодня. Симферополь принимает в этом активное участие. Активное участие в сборе принимают неравнодушные граждане, бизнес. Именно потому, что очень много людей откликнулось, мы открываем пункты сбора помощи", - рассказал  и.о. главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

В Симферополе открыто три пункта сбора. Собранный во всем Крыму груз днем доставят в Симферополь для отправки беженцам.

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