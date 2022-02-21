Путин и Байден встретятся ради мира в Европе

21 фев. 9:27

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дали согласие на проведение саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, в воскресенье французский лидер Эммануэль Макрон "предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе".

"Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе", - сказано в сообщении.

Позднее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча глав государств состоится только при условии, что Россия не нападет на Украину.

Стоит отметить, что подготовку саммита обеспечат МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.