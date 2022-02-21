В Грузии будут сдерживать цены на топливо?

21 фев. 9:18

Грузинское правительство рассматривает меры по страхованию от излишнего повышения цен на топливо в стране. В настоящее время рос цен продолжается. Это связано с тенденциями на мировых рынках и колебаний цен на нефть.

"У государства, кроме акциза, есть механизм для страхования роста цен на топливо", - сказал глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили.

Глава Минэкономики, Леван Давиташвили, в свою очередь, отметил, что государство примет меры, как только увидит неконтролируемые изменения, передает Sputnik Грузия.