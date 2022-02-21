Мораторий на QR-коды продлен на Ставрополье

21 фев. 9:11

Согласно постановлению главы Ставрополья Владимира Владимирова, в регионе до конца февраля продлен мораторий на действие системы посещения общественных мест по QR-кодам.

Согласно документу, опубликованному на региональном портале правовой информации, в регионе до 28 февраля продлевается мораторий на требование о подтверждении гражданами при посещении отдельных организаций или получении ряда услуг наличия сертификата о прививке от COVID-19, факта перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста.