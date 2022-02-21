На Кубани потеплеет до +18

21 фев. 9:07

Начиная с вечера вторника на Кубани придет тепло – столбики термометров поднимутся до 16-18 градусов, осадков не прогнозируется. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с 22 февраля, во всем Краснодарском крае будут проявления настоящей весны. Температура там будет днем от 16 до 18 градусов тепла, а осадков не ожидается. Такие перемены начнутся с вечера", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее синоптик уточнил, что сегодня и в течение дня в Краснодарском крае будут сильные осадки в виде дождя, в горах - в виде мокрого снега, ветер усилится до 18 м/с.