Берег Турции потрясло дважды

21 фев. 8:54

У берегов Турции в Мраморном и Эгейском море произошло два землетрясения, информирует Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Сообщается, что первые подземные толчки магнитудой 4,0 были зафиксированы в Эгейском море, эпицентр находился у берегов провинции Мугла, очаг залегал на глубине 29,26 километра.

Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море, эпицентр - у берегов города Текирдаг. Очаг залегал на глубине семи километров.

Данных о разрушениях или пострадавших нет.