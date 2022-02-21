Берег Турции потрясло дважды

У берегов Турции в Мраморном и Эгейском море произошло два землетрясения, информирует Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Сообщается, что первые подземные толчки магнитудой 4,0 были зафиксированы в Эгейском море, эпицентр находился у берегов провинции Мугла, очаг залегал на глубине 29,26 километра.
Второе землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море, эпицентр - у берегов города Текирдаг. Очаг залегал на глубине семи километров.
Данных о разрушениях или пострадавших нет.