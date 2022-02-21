Премьер Японии объяснил переговоры с Путиным

21 фев. 8:26

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил мнение, что состоявшиеся 17 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным имели значение с точки зрения дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности в ситуации вокруг Украины.

"Страны всего мира сейчас прилагают дипломатические усилия для снижения напряженности. Наша страна в этой ситуации также должна прилагать дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности", - сказал он в ходе выступления в парламенте.

Далее он отметил, что в ходе разговора призвал Путина "отказаться от силового изменения ситуации и путем дипломатических переговоров добиться приемлемого для всех сторон решения", передает ТАСС.

Кисида подчеркнул также, что ситуация вокруг Украины - это проблема не только Европы, но и всего международного сообщества, включая Азию.