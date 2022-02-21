Экс-министр обороны задержан в Казахстане

21 фев. 8:05

Экс-министр обороны задержан в КазахстанеСотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана задержали бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее ему было предъявлено обвинение в бездействии в период январских беспорядков.

"20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления", - сообщает ведомство.

Бывшему министру грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Аналогичные действия, совершенные в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.