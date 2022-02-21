Москва прогреется до +4

21 фев. 7:24

Облачная погода, небольшой дождь, мокрый снег и до четырех градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, информирует Гидрометцентр России.

Согласно данным погодного ведомства, сегодня днем в Москве от двух до четырех градусов тепла. "В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов. Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба", - говорится в сообщении Гидромета.

В Московской области температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов, а в ночь на вторник может опуститься до минус двух градусов.

Кроме того, в Москве с 02:00 до 13:00 21 февраля, по области - с 23:00 20 февраля до 11:00 21 февраля будет действовать "желтый уровень погодной опасности" из-за гололедицы.