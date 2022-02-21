Инфекционист: более 80% россиян имеют антитела к ковиду

21 фев. 7:10

Более 80% россиян имеют антитела к Covid-19 после болезни или вакцинации, сообщил данные врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

По его словам, "омикрон»-штаммом болеют очень много, но при этом относительно немногие попадают в стационар и еще меньше смертельных исходов"

Поздняков отметил, что в пятую волну заболеваемость превышает цифры четвертой и остальных волн в несколько раз – "заболеваемость на пике была более 200 тысяч случаев в день, в четвертую волну она не превышала 40 тысяч случаев в день", передает РИА Новости.