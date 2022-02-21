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Власти Саудовской Аравии объяснили скачок цен на энергоносители

Власти Саудовской Аравии объяснили скачок цен на энергоносители

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил о том, что недостаток инвестиций в сферах нефти и газа привел к повышению цен на энергоносители в последнее время

"Недостаток инвестирования в отраслях нефти и газа ставит под угрозу энергетическую безопасность <...>. Это привело также к усугублению ситуации на рынке и к повышению цен на нефть", - заявил он, выступая в Эр-Рияде на открытии 14-й Международной конференции и выставки нефтегазовых технологий (IPTC).

По его словам, "кампания по снижению инвестиций в нефть и газ является недальновидной", передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Ихбария".

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