Обзор прессы Кавказа 14 - 20 февраля

По программе догазификации, инициированной президентом РФ, в Северной Осетии, планируется подключить 1144 домовладения в девяти муниципальных образованиях. Пока газопроводы подведены к границам 316 земельных участков, из них в 235 домовладений подключено. На рассмотрении находится еще 801 заявка на догазификацию от жителей республики. Об этом газете "Северная Осетия" рассказал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" Алан Кодзаев.

Если домовладение находится в собственности заявителя, и он намерен использовать газ в личных целях, то подключение до участка полностью бесплатное, а работы же внутри участка выполняются за счет владельца дома. Цена зависит от выбранного заявителем комплекта газового оборудования. В среднем, с установкой газового оборудования, это обходится в 50 тыс. рублей.

Заявитель вправе сам выбирать исполнителя и объемы работ. Закон позволяет заказать эти услуги и в сторонней организации, имеющей соответствующие лицензии. Сейчас в правительстве республики прорабатывается вопрос о поддержке отдельных категорий граждан в части субсидирования затрат на приобретение газового оборудования и строительство газопроводов внутри земельного участка. Программа действует и для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Если оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до его границ будет осуществляться бесплатно. Внутри все работы проводятся за счет членов СНТ.

Если домохозяйства расположены в населенном пункте, где нет газовых сетей, то сначала в рамках республиканской программы газификации строятся распределительные газопроводы, а уже затем в газ подводят к участку. В итоге для жителя республики подведение газа по-прежнему будет бесплатно, просто нужно подождать окончания работ по программе развития газоснабжения и газификации.

Программа социальной газификации в населенных пунктах, где уже проложены газовые сети рассчитана до 1 января 2023 года. Если догазификация домовладения требует большей протяженности сетей, то работы могут быть завершены в 2023 году. Предусмотрена возможность продления программы и на последующие годы.

В Северной Осетии развитие газовой инфраструктуры осуществляется за счет средств инвестиционной программы ПАО "Газпром", средств специальной надбавки к тарифу и средств единого оператора газификации ООО "Газпром газификация". Уровень газификации республики составляет 93,17%, программа позволит увеличить его до 98,17 %, отмечалось на расширенном заседании федерального штаба по газификации под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.

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Югоосетинская винно-водочная компания "Арес" расширила ассортимент новой маркой сухого вина "Саендон". Для его производства используют исключительно собранный в Южной Осетии сорт винограда "Ломиаури". "Саендон" производится на основе технологий, которым нас обучали во время стажировок в Севастопольском филиале МГУ и известных крымских винодельческих предприятиях. Кроме того, используем местные традиционные технологии виноделия, собственный опыт и наработки. Это позволяет нам обильно обогащать выжатый виноградный сок ферментами, содержащимися в кожуре ягод и которые весьма благоприятно сказываются на качестве вина", — рассказал газете "Южная Осетия" гендиректор компании Алан Гаглоев.

Новый продукт компания начала реализовывать в Цхинвале через свой фирменный магазин, а также розничные магазины. Их владельцы уже продегустировали и заинтересованы в поставках. В текущем году планируется выпустить 26 тыс. бутылок. С 2023 года "Арес" намерен экспортировать свой новый продукт в Россию. Несколько московских предпринимателей уже обратились к руководству югоосетинской компании с предложениями о сотрудничестве. В ближайшие месяцы предприятие пополнит ассортимент продукции еще одной новой винной торговой маркой. Однако глава компании пока воздержался от оглашения подробностей.

Компания основана в 2017 году. В составе продуктовой линейки два вида белого и четыре вида красного вина из сортов винограда "Аладастури", "Ломиаури", "Саперави", а также крепкие спиртные напитки как граппа, бренди и айвовица, реализуемые пока в Южной Осетии. Как сообщил собеседник, предприятие испытывало проблемы, связанные с нехваткой производственных помещений. Однако сейчас вопрос уже решен. С помощью президента РЮО Анатолия Бибилова, им предоставили просторное помещение. Сейчас производственные мощности компании позволяют выпускать в квартал 50 тыс. бутылок вина и столько же бутылок граппы, бренди и айвовицы. У "Арес" есть и собственный виноградник площадью два гектара, урожай с которого используется в качестве сырья для производства продукции.

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На фоне майнингового бума в Дагестане нагрузка на и так ветхую и изношенную энергосистему республики возросла почти на 12%, тогда, как обычный ежегодный прирост составлял всего 5-6%. Это приводит к перепадам напряжения и технологическим нарушениям в работе энергообъектов. Жители порой жалуются и выражают обеспокоенность участившимися отключения света и низким напряжением в сетях. Оказалось, что связано это с многочисленными установками для добычи цифровой валюты, пишет газета "Дагестанская правда".

Между тем, активная борьба с "высокотехнологичным воровством" ведется. За прошлый год в республике выявлены десятки фактов незаконного энергопотребления майнерами. Изъято более 4,3 тыс. единиц компьютерной техники стоимостью более 500 млн рублей. Общий объем похищенного электричества – 8 МВт-часов. Майнинг-фермы, работавшие на похищенном электричестве, силовики выявляют не только в городах, но и в сельских районах. Однако существующие размеры штрафов, по мнению автора статьи, невелики. К примеру, для физлиц это 10000 — 15000; за повторное нарушение: 15000 — 30000 рублей. Для ИП и руководителей: 30000 — 80000; за повторное нарушение: 80000 — 200000 руб. Похоже, доходность майнинга куда выше, и штрафы не пугают нарушителей, говорится в публикации.

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Чеченская газета "Вести республики" сообщает, что с 17 по 19 февраля в Гудермесе сделал остановку передвижной музей "Поезд Победы". Он состоит из восьми выставочных вагонов, каждый из которых имеют свою тематику: мирное время, поезд на фронт, концлагерь, санитарные поезда, банно-прачечные поезда, штабной вагон и возвращение домой. Выставочная экспозиция повествует о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войне и погружает посетителей в реалии военного времени. Посещение выставки бесплатное. Для этого необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте проекта. Как сообщают организаторы, за три дня пребывания в республике "Поезд Победы" посетило 3541 человек. Из Чечни "Поезд Победы" отправляется в Ингушетию.

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"Sputnik-Абхазия" возвращается к теме нелегальных экскурсоводов. Эта проблема в турсфере Абхазии не нова. Но своего пика она достигла в 2022 году, когда лицензированные местные экскурсоводы развернули "войну" против нарушителей правил.

Сейчас в республике около 500 лицензированных экскурсоводов. Однако уже несколько лет им составляют нездоровую конкуренцию нелегалы, которые "сочиняют" историю и зачастую рассказывают небылицы туристам. Лжегиды, как их часто называют, попадаются, как среди местных жителей, так и среди иностранных граждан. Однако, пишет издание, если первые могут приукрасить или не совсем корректно изложить исторические факты, то вторые, бывает, оскорбляют Абхазию и ее жителей.

Так, на днях в абхазском сегменте соцсетей появилось несколько видео, сделанных во время экскурсий с нелегальными гидами по просьбе своего профсоюза, чтобы обратить внимание широкой общественности, в частности властей, на проблему с нелегалами на туристическом рынке Абхазии. В них видно, как экскурсоводы искажают историю республики и оскорбительно отзываются о жителях страны.

По словам экскурсовода Форда Чичба, проблема с нелегалами возникла более 10 лет назад. Сначала явление не имело такого массового характера. Однако сегодня абхазские экскурсоводы отмечают, что сталкиваются с нелегальными конкурентами практически ежедневно. По данным Чичба, каждый день в республику заезжает не менее 100 минивэнов с туристами, которые едут на экскурсию с нелицензированным гидом. По убеждению экскурсовода Линды Ампар, нелегалов в местной турсфере становится все больше, потому что они "нашли такую зону, в которой законы не работают и можно делать все, что угодно".

Помимо ущерба имиджу страны, издание выделяет еще два аспекта проблемы - это безопасность туриста и экономический ущерб. Нелегальные гиды зачастую не отвечают за безопасность своих клиентов. По словам заместителя министра туризма Астамура Барциц, в 2021 году было несколько случаев, свидетельствующих об этом: в мае 2021 года в горах пропал один из участников туристической группы, которая отправилась в пеший поход. А во время другого такого похода по запрещенному горному маршруту – перевалу Химса, туристы получили травмы и сотрудникам МЧС пришлось их спасать. Нелегалы не несут никакой ответственности и случись что, они спокойно покидают страну. К тому же, они занимаются незаконной коммерческой деятельностью на территории Абхазии, при этом не платят никаких налогов, фактически "отбирая хлеб" у местных гидов, которые проходят специальные курсы в Минтуризма и постоянно повышают квалификацию, чтобы получить лицензию и работать в этой сфере.

В Абхазии еще в 2021 году на уровне правительства обсуждалась проблема с нелегалами, однако дело тогда так и не сдвинулось с мертвой точки. В Министерстве туризма признают, что выявлять факты незаконных экскурсий и привлечь к ответственности нарушителя по имеющимся законам сложно, так как гиды позиционируют себя людьми, которые приехали с друзьями путешествовать по Абхазии. Для более эффективной борьбы экскурсоводы инициировали в парламенте разработку законопроекта, в котором предусматривается ужесточение штрафов за незаконную экскурсионную деятельность. Астамур Барциц считает, что в законе “О туризме” необходимо прописать признаки экскурсии, по которым можно будет выявлять нелегалов. Это облегчит контрольным органам выявлять нарушителей. Еще один способ борьбы с нелегалами, как считают участники отрасли, – туристическая полиция.